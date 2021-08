Visite musicale de l’exposition « Les Émaux, l’or bleu de Longwy » Abbaye des Prémontrés, 19 septembre 2021, Pont-à-Mousson.

Visite musicale de l’exposition « Les Émaux, l’or bleu de Longwy »

Abbaye des Prémontrés, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Cette balade musicale vous invite à parcourir l’exposition consacrée aux émaux de Longwy. Une visite enchanteresse, un voyage parmi les émaux et ses couleurs, au gré des notes et des mots. Laissez-vous conduire au sein de la salle du Chauffoir, de la salle Rosenkrantz et des galeries pour une visite musicale ouverte à tous d’environ une heure, ponctuée d’éléments musicaux et d’explications sur l’épopée des faïenceries de Longwy et de ses chefs-d’oeuvre. Profitez d’une balade musicale au son de la flûte traversière, et d’autres surprises (!), pour flâner et explorer les fameux émaux de Longwy. Les œuvres musicales illustreront alors une inspiration ou un élément de décor, feront vibrer les couleurs, ou brosseront tout simplement un tableau auditif adapté dans lequel vous pourrez parcourir l’exposition.

Gratuit. Entrée libre.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00