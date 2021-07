Visite Musicale de l’Abbaye de Cherlieu Montigny-lès-Cherlieu, 8 août 2021, Montigny-lès-Cherlieu.

Visite Musicale de l’Abbaye de Cherlieu 2021-08-08 – 2021-08-08

Montigny-lès-Cherlieu Haute-Saône Montigny-lès-Cherlieu

EUR Organisée par « Agir pour Cherlieu », elle durera deux heures (16h-18h) et concernera plusieurs vestiges de l’ancienne abbaye. Pour la promenade dans les caves, le port de bottines est conseillé. D’innombrables restaurations réjouiront les habitués ! Entre chaque présentation par les propriétaires et les historiens de l’association, deux Professeurs de conservatoire, violonistes de l’Orchestre Dijon Bourgogne et membres de la Camerata de Cherlieu, joueront de brefs morceaux de musiques baroque.

gm2@wanadoo.fr https://www.cherlieu-abbaye-cistercienne.fr/

