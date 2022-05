Visite Musée du Cidre et des Métiers Traditionnels Rosay, 9 juillet 2022, Rosay.

Visite Musée du Cidre et des Métiers Traditionnels Rosay

2022-07-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-09

Rosay 76680 Rosay

Partez à la découverte de la commune de Rosay et de ses trésors. La journée démarrera par une randonnée accompagnée au travers de la commune et de la Forêt d’Eawy. Ensuite, découvrez le musée qui ouvrira sur le thème École-Musée et écriture à la plume. Repas tiré du sac possible sur place. Animation organisée dans le cadre du programme Balades et Visites en Bray-Eawy édition 2022. L’inscription est obligatoire, veuillez contacter l’office de tourisme.

Partez à la découverte de la commune de Rosay et de ses trésors. La journée démarrera par une randonnée accompagnée au travers de la commune et de la Forêt d’Eawy. Ensuite, découvrez le musée qui ouvrira sur le thème École-Musée et écriture à la…

tourisme@brayeawy.fr +33 2 35 93 22 96

Partez à la découverte de la commune de Rosay et de ses trésors. La journée démarrera par une randonnée accompagnée au travers de la commune et de la Forêt d’Eawy. Ensuite, découvrez le musée qui ouvrira sur le thème École-Musée et écriture à la plume. Repas tiré du sac possible sur place. Animation organisée dans le cadre du programme Balades et Visites en Bray-Eawy édition 2022. L’inscription est obligatoire, veuillez contacter l’office de tourisme.

Rosay

dernière mise à jour : 2022-05-21 par