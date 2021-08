Cabourg Cabourg Cabourg, Calvados Visite multisensorielle contée : retour vers la Belle Époque ! Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Cabourg Calvados Cabourg Alors qu’ils profitent d’une partie de cache-cache dans les jardins du Casino, Juliette et son petit frère Martin sont accidentellement projetés 114 ans en arrière, en pleine Belle Époque ! Réussiront-ils à trouver le moyen de retourner en 2021 ?

cabourg@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 06 20 00

dernière mise à jour : 2021-07-26 par OT Normandie Cabourg Pays d'Auge

