Visite Montferrand hors les murs, visite en famille Musée d’art Roger-Quilliot, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

Visite Montferrand hors les murs, visite en famille

Musée d’art Roger-Quilliot, le samedi 18 septembre à 14:00

Au XIIIe siècle, le mur d’enceinte autour de la bastide, percé de quatre portes Bel Regard, l’Hôpital, la Poterne et Bise, s’étendait sur plus de 1700 mètres (des remparts plus longs que ceux de Carcassonne !), résistant autant pendant les guerres contre les Anglais et leurs alliés gascons, que pendant les guerres de religion. La ville ne fut jamais prise de force, seule la ruse permit le 7 février 1388 au capitaine de routiers Perrot le Béarnais de l’investir ! Les fortifications régulièrement remaniées et en partie disparues au fil des siècles, ont bénéficié d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur permettant une restauration de ces remarquables remparts. Dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire. Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h00 : T. O4 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), sur [www.clermontauvergnetourisme.com](http://www.clermontauvergnetourisme.com) ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h00

Une visite originale, pour une découverte hors les murs de la cité fortifiée.

Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00