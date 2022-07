Visite « Monstrueuse d’Halloween » au musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, 31 octobre 2022, .

Visite « Monstrueuse d’Halloween » au musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne



2022-10-31 17:30:00 – 2022-10-31 19:00:00

EUR Frissonnez de plaisir ! le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne renferme des créatures en tout genre.

Pour Halloween, enfilez votre costume et venez rencontrer ces monstres en famille.

Pas de panique, jeux et ateliers devraient vous permettre de les amadouer…

A partir de 7 ans – limité à 25 personnes – sur réservation – paiement sur place.

Le Musée propose de mêler le plaisir à l’érudition ! Parcourez les ailes hautes de l’ancien couvent des Jacobins vous apprendrez tout sur l’abbaye de Saint-Sever et son Beatus, célèbre manuscrit de l’Apocalypse, ainsi que le passé archéologique de la cité… vous pourrez, peut-être, feuilleter le livre numérique du Beatus, créer votre propre enluminure sur le mur magnétique ou prendre la pose en tenue de moine bénédictin…

+33 5 58 76 34 64

dernière mise à jour : 2022-07-08 par