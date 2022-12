Visite mon centre historique Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite mon centre historique Romans-sur-Isère, 17 décembre 2022, Romans-sur-Isère . Visite mon centre historique Départ Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

2022-12-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-17 Romans-sur-Isère

Drôme EUR 2 2 Visite atypique du centre historique de Romans-sur-Isère. Cette visite est basée sur les anecdotes historiques de notre quartier. C’est un projet de sens et d’utopie réelle en partenariat avec la Sauvegarde de l’Enfance. https://www.bedinshop.fr/visite-mon-centre-historique/ Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Départ Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite mon centre historique Romans-sur-Isère 2022-12-17 was last modified: by Visite mon centre historique Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 17 décembre 2022 Départ Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme