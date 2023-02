Visite « Migration des oiseaux » Bruère-Allichamps Catégories d’Évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Visite « Migration des oiseaux », 26 mars 2023, Bruère-Allichamps . Visite « Migration des oiseaux » abbaye de noirlac Bruère-Allichamps Cher

2023-03-26 – 2023-03-26 Bruère-Allichamps

Cher La migration des oiseaux fascine et impressionne depuis toujours. Le temps d’une balade dans le bocage, observez les voyageurs du ciel en transit par le Berry. Observez les voyageurs du ciel en transit par le Berry. resa@noirlac.fr +33 2 48 62 01 01 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/visite-la-migration-des-oiseaux/ Sarah Guiheux

Bruère-Allichamps

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Bruère-Allichamps Adresse abbaye de noirlac Bruère-Allichamps Cher Ville Bruère-Allichamps lieuville Bruère-Allichamps Departement Cher

Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruere-allichamps /

Visite « Migration des oiseaux » 2023-03-26 was last modified: by Visite « Migration des oiseaux » Bruère-Allichamps 26 mars 2023 abbaye de noirlac Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps cher

Bruère-Allichamps Cher