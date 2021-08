Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Visite micro-centrale hydroélectrique du Bonnant Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie La micro-centrale hydroélectrique des Contamines-Montjoie : une production d’énergie verte équivalente à la consommation d’énergie de 5800 habitants. Vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement ? info@lescontamines.com +33 4 50 47 01 58 http://www.lescontamines.com/ dernière mise à jour : 2021-08-08 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Autres Lieu Les Contamines-Montjoie Adresse Parkings des Ateliers Municipaux 2243 Route du Plan du Moulin Ville Les Contamines-Montjoie lieuville 45.82419#6.72449