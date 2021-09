Noyal-Châtillon-sur-Seiche Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Visite « Mes années 70 » Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Avoir 20 ans dans les années 70 en pays de Rennes c’était comment ? L’écomusée vous invite à un saut dans le temps direction les années 70’s. Au pas de l’enfant, bientôt adolescent puis jeune actif, le parcours narratif de cette exposition suit la ligne de vie d’une jeunesse rurale. Qui s’instruit, s’amuse, travaille, s’engage…

Entrée gratuite mais sur réservation

Les années 70 c’était comment ? Plongez dans l’univers de cette décennale de tous les possibles ! Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T17:00:00 2021-09-07T19:00:00

