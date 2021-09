Boulogne-Billancourt Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Visite méditative Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Un moment de détente en famille pour apprendre à voir le jardin autrement ! Le souffle ralentit, le cœur s’apaise en traversant les différentes scènes paysagères imaginées par Albert Kahn et ses jardiniers. Petits et grands suivent Ulrika, professeure de Hatha yoga et fondatrice de Yogamini, ainsi qu’une médiatrice du musée lors de ce moment privilégié. 10H : à partir de 5 ans 11H30 : à partir de 7 ans

sur inscription. Pour participer aux Journées Européennes du Patrimoine au musée départemental Albert-Kahn, la présentation du pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans (Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021).

Initiation à la méditation en famille, avec Ulrika Dezé Musée départemental Albert-Kahn 1 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00

