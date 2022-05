Visite : Médiéval et fantastique ! Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Orschwiller

Visite : Médiéval et fantastique ! Orschwiller, 5 novembre 2022, Orschwiller. Visite : Médiéval et fantastique ! Orschwiller

2022-11-05 – 2022-11-05

Orschwiller Bas-Rhin Orschwiller EUR Médiéval et fantastique ! – Visite thématique

Véritable château du Moyen Âge, le Haut-Koenigsbourg n’en est pas moins un château de rêves, qui fascine par ses décors et son ambiance.

De nombreux artistes comptent par exemple la forteresse alsacienne parmi leurs sources d’inspiration !

Au cours de cette visite, partez à la découverte des sculptures et détails insolites de la forteresse.

Plongez dans cet univers si particulier de tourelles, donjon et créatures étranges, tellement proche de celui du médiéval fantastique. Plongez dans cet univers si particulier de tourelles, donjon et créatures étranges, tellement proche de celui du médiéval fantastique. +33 3 69 33 25 00 Médiéval et fantastique ! – Visite thématique

Véritable château du Moyen Âge, le Haut-Koenigsbourg n’en est pas moins un château de rêves, qui fascine par ses décors et son ambiance.

De nombreux artistes comptent par exemple la forteresse alsacienne parmi leurs sources d’inspiration !

Au cours de cette visite, partez à la découverte des sculptures et détails insolites de la forteresse.

Plongez dans cet univers si particulier de tourelles, donjon et créatures étranges, tellement proche de celui du médiéval fantastique. Orschwiller

dernière mise à jour : 2022-05-02 par Château du Haut-Koenigsbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Orschwiller Autres Lieu Orschwiller Adresse Ville Orschwiller lieuville Orschwiller Departement Bas-Rhin

Orschwiller Orschwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orschwiller/

Visite : Médiéval et fantastique ! Orschwiller 2022-11-05 was last modified: by Visite : Médiéval et fantastique ! Orschwiller Orschwiller 5 novembre 2022 Bas-Rhin Orschwiller

Orschwiller Bas-Rhin