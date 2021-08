Visite marionnettique « Parcours Rimbaud » Parc Pierquin, 18 septembre 2021, Charleville-Mézières.

Visite marionnettique « Parcours Rimbaud »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc Pierquin

### Combinez une visite guidée avec un spectacle du off de rue du festival des marionnettes ! En partenariat avec le Festival off de rue, ces animations vous permettent de faire d’une pierre deux coups : une visite guidée, suivie d’un spectacle sur une des scènes des collectifs ! En vous inscrivant auprès de l’office de tourisme communautaire, votre place est automatique réservée pour la visite et pour la représentation. C’est gratuit, mais les compagnies jouent gracieusement, alors pensez à garnir le chapeau de l’artiste ! Initié en 2015, le parcours Rimbaud investit la ville avec des fresques monumentales où des artistes se réapproprient les poèmes de Rimbaud pour en livrer une interprétation visuelle inédite . « Ma Bohème » , « Le Dormeur du Val » , « Le Bateau ivre » : c’est l’heure de réviser et revisiter vos classiques ! On continue ce voyage avec le spectacle « 10 objets » du collectif Les Becs verseurs, sous le dôme de Panique au Parc (collectif Bakélite).

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme. Départ devant le cinéma, 6 rue Longueville, à 16h30. Durée totale : 1h30.

Parc Pierquin Parc Pierquin, 08102 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes



