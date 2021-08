Charleville-Mézières Ancienne usine La Macérienne Ardennes, Charleville-Mézières Visite marionnettique « Mézières et le chevalier Bayard » Ancienne usine La Macérienne Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Ancienne usine La Macérienne, le dimanche 19 septembre à 14:00

Ancienne usine La Macérienne, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Combinez une visite guidée avec les animations de marionnettes de Face B ! Qui n’a jamais entendu parler du chevalier Bayard, sans peur et sans reproche ? Homme de confiance de François Ier, c’est aussi lui qui sauva la ville de Mézières lors d’une guerre mémorable ! On continue avec un héros non moins pittoresque, Polichinelle, en vous proposant de parcourir librement les installations sises à la Macérienne, ancienne usine Clément-Bayard !

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme. Départ devant l’hôtel de ville à 14h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

