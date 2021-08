Charleville-Mézières Place Ducale Ardennes, Charleville-Mézières Visite marionnettique « Charleville, cité idéale » Place Ducale Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Place Ducale, le samedi 18 septembre à 14:00

### Combinez une visite guidée avec un spectacle du off du festival des marionnettes ! En partenariat avec le _Festival off de rue_, ces animations vous permettent de faire d’une pierre deux coups : une visite guidée, suivie d’un spectacle sur une des scènes des collectifs ! En vous inscrivant auprès de l’office de tourisme communautaire, votre place est automatiquement réservée pour la visite et pour la représentation. C’est gratuit, mais les compagnies jouent gracieusement, alors pensez à garnir le chapeau de l’artiste ! Charleville n’aurait jamais vu le jour sans le projet grandiose d’un prince héritier des idéaux de la Renaissance, Charles de Gonzague. Son rêve, gravé dans la pierre et les ardoises, respire encore aujourd’hui à travers la ville. Visite suivie du spectacle « le Petit Peuple des bois » proposé par la Compagnie la Cagouille, sur la scène du collectif « Touche du bois ».

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office du tourisme. Départ depuis l’office du tourisme, place Ducale, à 14h. Durée totale : 1h30.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

