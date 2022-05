Visite manufacture Filt 1860 Mondeville Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Mondeville

Visite manufacture Filt 1860 Filt 1860 2 rue Ada Lovelace Mondeville

2022-06-15 14:00:00 – 2022-06-15 16:00:00

Mondeville Calvados La société Filt 1860 vous propose de découvrir ses coulisses.

La visite se fait en 3 parties : la présentation de l’entreprise, les points clés de son histoire depuis 1860 jusqu’à aujourd’hui, puis visite de l’usine de fabrication de filets et de cordons.

