Visite – maisons Kerterre Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

Plomeur

Visite – maisons Kerterre Plomeur, 4 juin 2022, Plomeur. Visite – maisons Kerterre Lieu-dit Lanvénaël Kerterre Plomeur

2022-06-04 – 2022-06-04 Lieu-dit Lanvénaël Kerterre

Plomeur Finistère Plomeur Kerterre organise une visite de ses maisons écologiques insolites construites avec du chanvre et de la chaux. +33 2 98 10 58 43 Kerterre organise une visite de ses maisons écologiques insolites construites avec du chanvre et de la chaux. Lieu-dit Lanvénaël Kerterre Plomeur

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomeur Autres Lieu Plomeur Adresse Lieu-dit Lanvénaël Kerterre Ville Plomeur lieuville Lieu-dit Lanvénaël Kerterre Plomeur Departement Finistère

Plomeur Plomeur Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plomeur/

Visite – maisons Kerterre Plomeur 2022-06-04 was last modified: by Visite – maisons Kerterre Plomeur Plomeur 4 juin 2022 finistère Plomeur

Plomeur Finistère