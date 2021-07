Plussulien Plussulien Côtes-d'Armor, Plussulien Visite Maison de l’Archéologie et Site Quelfenec Plussulien Plussulien Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plussulien

Visite Maison de l’Archéologie et Site Quelfenec Plussulien, 24 août 2021, Plussulien. Visite Maison de l’Archéologie et Site Quelfenec 2021-08-24 – 2021-08-24 Maison de l’Archéologie Le bourg

Plussulien Côtes d’Armor Les mardis du 20 juillet au 24 août inclus. RDV à la Maison de l’archéologie (Mairie) à 14h30

Visites guidées de la maison de l’Archéologie et du site de Quelfénec (1km300). Prévoir chaussures de marche. Inscription souhaitée. Gratuit – de 12 ans. +33 6 66 04 08 47 http://www.maisonarcheologie.jimdofree.com/ Les mardis du 20 juillet au 24 août inclus. RDV à la Maison de l’archéologie (Mairie) à 14h30

Visites guidées de la maison de l’Archéologie et du site de Quelfénec (1km300). Prévoir chaussures de marche. Inscription souhaitée. Gratuit – de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plussulien Autres Lieu Plussulien Adresse Maison de l'Archéologie Le bourg Ville Plussulien lieuville 48.28264#-3.07014