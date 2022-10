Visite Mâcon en Famille spéciale Halloween

Visite Mâcon en Famille spéciale Halloween



2022-10-29 – 2022-10-29 0 4 EUR Visite destinée aux enfants de 6 à 12 ans.

Connais-tu les lieux cachés de Mâcon ? Vanessa, guide de l’Office de Tourisme, te fera entrer dans des lieux insolites fermés au public. Lors de ton escapade, tu auras pour mission de t’amuser tout en remplissant un livret à travers lequel tu devras répondre à des questions. Si tu as été attentif et curieux, je pense qu’une petite récompense, en fin de parcours, t’attendra à l’Office de Tourisme. ATTENTION : N’oublie pas de venir déguiser avec ton costume le plus terrifiant pour cette visite et participe à un petit concours-photos pour remporter un monstrueux cadeau ! Programme : – De 14h à 15h : atelier maquillage pour les enfants avant le départ de la visite. – De 15h à 17h00 : Départ pour la visite « Mâcon en Famille ». – A 17h00 : Remise des récompenses. anim@macon-tourism.com +33 3 85 21 07 07 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

