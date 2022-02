Visite “Ma cité est un jardin : le Stockfeld” Cité-Jardin du Stockfeld Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite “Ma cité est un jardin : le Stockfeld” Cité-Jardin du Stockfeld, 4 juin 2022, Strasbourg. Visite “Ma cité est un jardin : le Stockfeld”

Cité-Jardin du Stockfeld, le samedi 4 juin à 10:00

Sa forme urbaine innovante apparait dans les pays industrialisés au début du 20e siècle et permet alors de loger les familles à faibles revenus.

5 euros par personne. RDV à l’angle de la rue de la Breitlach et de la place des Colombes.

Dans le cadre des « Rendez-Vous aux Jardins », cette visite vous invite à découvrir ce quartier au charme pittoresque. Cité-Jardin du Stockfeld Place des Colombes, Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Cité-Jardin du Stockfeld Adresse Place des Colombes, Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Cité-Jardin du Stockfeld Strasbourg Departement Bas-Rhin

Cité-Jardin du Stockfeld Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Visite “Ma cité est un jardin : le Stockfeld” Cité-Jardin du Stockfeld 2022-06-04 was last modified: by Visite “Ma cité est un jardin : le Stockfeld” Cité-Jardin du Stockfeld Cité-Jardin du Stockfeld 4 juin 2022 Cité-Jardin du Stockfeld Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin