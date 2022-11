Visite : L’usine OSILUB

2022-11-17 14:45:00 – 2022-11-23 Pour donner suite à sa conférence mensuelle « L’industrie durable, est-ce possible ? », Le Havre Port Center vous propose une visite privilège d’OSILUB. Née d’un partenariat entre Véolia et TotalEnergies, l’usine OSILUB, créée pour répondre à un enjeu de développement durable, est résolument axée vers la décarbonation et les énergies renouvelables. En effet, l’usine transforme les huiles usagées moteurs en huiles de base régénérées, ce qui lui permet de réduire considérablement les déchets industriels. Ces dernières entrent dans la composition des lubrifiants. 120 000 tonnes sont transformées tous les ans. Ainsi, en affinant à nouveau les huiles usagées en huiles de base, elle les revalorise en leur redonnant vie. Ce cycle de vie reproductible à l’infini permet de préserver les ressources naturelles pour les générations futures. La visite d’infrastructures tels que les laboratoires et les postes de chargement vous permettront de comprendre plus concrètement comment OSILUB s’inscrit dans la décarbonation du monde industrialo-portuaire. Cette visite est uniquement accessible aux personnes âgées de plus de 16 ans et nécessite des équipements de protections individuelles qui vous seront fournis (renseignement de vos tailles obligatoire lors de l’inscription). Point de rendez-vous : Le Havre Port Center (1ère séance à 13h15 – 2ème séance à 14h45).

Durée : 2h30 – A partir de 16 ans

Tarif : 7€

