Visite : Lumières impressionnistes Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Nuit des musées

Visite : Lumières impressionnistes Musée de la chartreuse, 14 mai 2022 18:45, Douai. Nuit des musées Visite : Lumières impressionnistes Musée de la chartreuse Samedi 14 mai, 18h45 Entrée libre

Lumière sur les impressionnistes

Votre guide vous invite à découvrir de nombreux peintres aux noms familliers tels que Camille Corot, Gustave Courbet, Henri le Sidaner, Pierre Bonnard, Auguste Renoir ou Henri Martin. De riches collections dans un cadre d’exception. http://www.ville-douai.fr http://www.museedelachartreuse.fr;http://www.musenor.com Free entry Saturday 14 May, 18:45

Rich collections in an executive(frame) of exception. Su guía le invita a descubrir numerosos pintores con nombres familiares como Camille Corot, Gustave Courbet, Henri le Sidaner, Pierre Bonnard, Auguste Renoir o Henri Martin. Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:45 130 rue des Chartreux, 59500 Douai 59500 Douai Hauts-de-France

Détails Heure : 18:45 - 19:15 Catégories d’évènement: Douai, Nord, Nuit des musées Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Ville Douai

Musée de la chartreuse Douai https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douai/

Visite : Lumières impressionnistes Musée de la chartreuse 2022-05-14 was last modified: by Visite : Lumières impressionnistes Musée de la chartreuse Musée de la chartreuse 14 mai 2022 18:45 Douai Nord nuit musées nuit musées

Douai