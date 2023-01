Visite ludique : parcours d’observation au Musée de la Machine à Écrire et à Calculer Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: 86500

Montmorillon

Visite ludique : parcours d’observation au Musée de la Machine à Écrire et à Calculer Montmorillon, 4 février 2023, Montmorillon . Visite ludique : parcours d’observation au Musée de la Machine à Écrire et à Calculer 3 rue Bernard Harent Montmorillon 86500

2023-02-04 – 2023-02-04 Montmorillon

86500 ### **Parcours-jeu** ### **Toute la journée** ### **Musée de la Machine à Écrire et à Calculer** ### **PARCOURS & JEUX** **Venez jouer en famille au Musée de la machine à écrire et à calculer : flyer en main, remontez le temps d’un coup d’oeil avisé et partez à la recherche d’une invention de plus de trois cents ans ! Il s’agit d’une visite ludique, gratuite, proposée à partir de 6 ans et exclusivement fondée sur l’observation des modèles rares exposés au musée : aucune question ne trouve réponse sur internet, seul votre regard attentif vous permettra de retrouver l’objet recherché au fil d’un parcours jalonné d’énigmes. Prêts à relever le défi ? Alors aiguisez votre oeil de lynx !** **Gratuit.** Seul un regard attentif sur des modèles rares exposés vous permettra de retrouver une invention de plus de 300ans! (possible fermeture exceptionnelle ; voir site de la Cité de l’Écrit ou 0549830303). +33 5 49 83 03 03 Montmorillon

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: 86500, Montmorillon Autres Lieu Montmorillon Adresse 3 rue Bernard Harent Montmorillon 86500 Ville Montmorillon lieuville Montmorillon Departement 86500

Montmorillon Montmorillon 86500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Visite ludique : parcours d’observation au Musée de la Machine à Écrire et à Calculer Montmorillon 2023-02-04 was last modified: by Visite ludique : parcours d’observation au Musée de la Machine à Écrire et à Calculer Montmorillon Montmorillon 4 février 2023 3 rue Bernard Harent Montmorillon 86500 86500 Montmorillon

Montmorillon 86500