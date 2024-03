Visite ludique Musée de la Machine à Écrire et à Calculer Montmorillon, samedi 13 avril 2024.

Visite ludique Venez jouer en famille au Musée de la Machine à Écrire et à Calculer 13 – 28 avril Musée de la Machine à Écrire et à Calculer Gratuit à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Venez jouer en famille au Musée de la Machine à Écrire et à Calculer : guide en main, remontez le temps d’un coup d’œil avisé et partez à la recherche d’une invention de plus de trois cents ans !

Musée de la Machine à Écrire et à Calculer 3, rue Bernard Harent Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

