VISITE LUDIQUE : LE MOYEN ÂGE POUR LES PETITS Le Mans, 14 avril 2022, Le Mans.

VISITE LUDIQUE : LE MOYEN ÂGE POUR LES PETITS Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-04-14 14:30:00 – 2022-04-14 Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe

EUR 3 3 Dans cette visite du musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt, les sens sont sollicités pour découvrir les formes, couleurs, et matières des collections archéologiques. Une première immersion active et sensorielle dans l’univers des chevaliers et des princesses.

Pour les 3-6 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Plein tarif : 3€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

carre.plantagenet@lemans.fr +33 2 43 47 46 45 http://www.lemans.fr/musees

