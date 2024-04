Visite ludique La nature dans tous ses états Châteaudun, dimanche 14 avril 2024.

Visite ludique La nature dans tous ses états Châteaudun Eure-et-Loir

Partez à la découverte de la nature sous toutes ses formes lors d’une visite ludique du château et de ses jardins !

Dans le cadre du Printemps des monuments initié par le Centre des Monuments Nationaux, suivez une gente Dame et découvrez les éléments de la nature présents au château à l’état végétal (dans les jardins) ou sous la forme de sculptures et d’éléments de décor sur les tapisseries (dans différents espaces majeurs du château).

Cette visite est l’occasion pour chacun de mieux comprendre comment les plantes étaient utilisées à l’époque où le château était encore habité. 99 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:30:00

fin : 2024-04-14

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

L’événement Visite ludique La nature dans tous ses états Châteaudun a été mis à jour le 2024-04-04 par OT CHATEAUDUN