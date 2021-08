Nantes Le Grand Bain Loire-Atlantique, Nantes Visite ludique et participative du Grand Bain Le Grand Bain Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

De Marie la lavandière à Anne la savonnière, venez découvrir les différentes vies d’un bâtiment emblématique de la ville de Nantes : les anciens bains et lavoirs de la ville de Nantes.

Gratuit. Inscription auprès de Nantes Tourisme. Nombre de places limité à 15 personnes par visites. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

