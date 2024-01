Visite ludique et interactive Tartarin et complices Place Frédéric Mistral Tarascon, mercredi 28 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28

Dans le cadre des Vacances du Patrimoine, accompagné par une médiatrice du patrimoine et équipé de votre smartphone suivez les pas de Tartarin et découvrez la ville autrement.

Une aventure à la fois drôle et ludique ou vous devez gagner des galons d’anti-héros pour obtenir une récompense !

Après la visite réchauffez vous autour d’un goûter offert au sein du musée.

Place Frédéric Mistral Les Cordeliers Musée d’art et d’histoire

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



