Saint-Étienne-de-Lisse Gironde Saint-Étienne-de-Lisse À quelques minutes du village de Saint-Emilion, notre propriété familiale depuis 6 générations se situe en plein cœur des vignes et vous propose une visite aussi ludique qu’instructive qui se conclut par une dégustation poussée de nos vins en Saint-Emilion Grand Cru.

