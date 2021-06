Tallard Tallard Hautes-Alpes, Tallard Visite ludique et familiale en soirée du château de Tallard Tallard Tallard Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Tallard

Visite ludique et familiale en soirée du château de Tallard Tallard, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Tallard. Visite ludique et familiale en soirée du château de Tallard 2021-07-20 19:30:00 – 2021-07-20 22:30:00 Parc de la Garenne Château de Tallard

Tallard Hautes-Alpes EUR Visite ludique et familiale en soirée au château de Tallard. Visite guidée et commentée en première partie de soirée, puis animation médiévale assurée par l’association « les chevaliers de l’Ost de Roy ». chateau@ville-tallard.fr Visite ludique et familiale en soirée au château de Tallard. Visite guidée et commentée en première partie de soirée, puis animation médiévale assurée par l’association « les chevaliers de l’Ost de Roy ».

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Tallard Étiquettes évènement : Autres Lieu Tallard Adresse Parc de la Garenne Château de Tallard Ville Tallard lieuville 44.46058#6.05702