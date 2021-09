Bénouville Bénouville Bénouville, Calvados Visite ludique et décalée avec la guide Pimprenelle et la marquise de Livry Bénouville Bénouville Catégories d’évènement: Bénouville

Bénouville Calvados Bénouville Venez participer à une animation ludique en famille ! Suivez la guide Pimprenelle et la marquise de Livry lors d’une visite décalée au château de Bénouville.

“Entre Caen et Ouistreham, le château de Bénouville est situé au milieu d’un vaste parc boisé et bordé par le canal latéral à l’Orne. Il est l’œuvre de l’architecte visionnaire du XVIIIe s. Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806). Il constitue avec la saline d’Arc et Senans, l’une de ses œuvres les mieux conservées.”

