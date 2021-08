Prudhomat Village Lot, Prudhomat Visite ludique en famille Village Prudhomat Catégories d’évènement: Lot

Prudhomat

Visite ludique en famille Village, 18 septembre 2021, Prudhomat. Visite ludique en famille

Village, le samedi 18 septembre à 10:30

Du bourg castral de Castelnau à la fontaine-lavoir de Boscau, de nombreux fossiles se cachent dans la pierre et nous racontent une histoire.

Dès 6 ans. Durée : 1h30. Bonnes chaussures et bouteille d’eau : 2km de marche. Rendez-vous au parking du château devant le restaurant « Les remparts »

Visite ludique en famille “Un bourg, des fossiles, une fontaine”. Village 46130 Prudhomat Prudhomat Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prudhomat Autres Lieu Village Adresse 46130 Prudhomat Ville Prudhomat lieuville Village Prudhomat