Visite ludique en famille « Pas un geste ! » Musée des Ursulines Mâcon, mercredi 20 mars 2024.

Grâce à une visite centrée sur la gestuelle et plus particulièrement sur l’usage de la main, apprenez à interpréter les diverses significations qui leur sont associées.

Un conseil prenez votre courage à deux mains et inscrivez-vous !

Pour passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Déconseillé au moins de 10 ans. Enfants accompagnés d’au moins un adulte. Sur réservation . Public Famille. Durée 1h

En partenariat avec Le Théâtre Scène nationale de Mâcon, autour du spectacle Dicklove (21 et 22 mars) 4.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:30:00

fin : 2024-03-20 11:30:00

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Visite ludique en famille « Pas un geste ! » Mâcon a été mis à jour le 2024-02-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)