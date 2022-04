Visite ludique en famille “Mystère #1” Mâcon, 4 juin 2022, Mâcon.

Visite ludique en famille “Mystère #1” Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon

2022-06-04 – 2022-06-04 Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

2.5 2.5 EUR Saurez-vous mobiliser tous vos sens et faire preuve d’esprit d’équipe pour identifier une œuvre du musée à partir d’indices variés ? Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public : Familles / Durée : 1h.

Saurez-vous mobiliser tous vos sens et faire preuve d’esprit d’équipe pour identifier une œuvre du musée à partir d’indices variés ? Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public : Familles / Durée : 1h.

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2022-03-08 par