Visite ludique en famille « Les petits secrets » Mâcon, 19 mars 2022, Mâcon.

Visite ludique en famille « Les petits secrets » Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon

2022-03-19 – 2022-03-19 Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

2.5 2.5 EUR Les œuvres du Musée des Ursulines ont-elles un sens caché ? Certaines œuvres vous dévoilent une vérité, parfois cachée. Arrière-plans, personnages et symboles vous aident à décrypter les œuvres et à les observer sous un nouveau jour.

Pour passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Sur réservation . Public : Famille

+33 3 85 39 90 38

Les œuvres du Musée des Ursulines ont-elles un sens caché ? Certaines œuvres vous dévoilent une vérité, parfois cachée. Arrière-plans, personnages et symboles vous aident à décrypter les œuvres et à les observer sous un nouveau jour.

Pour passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Sur réservation . Public : Famille

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par