Visite ludique en famille « Les pépites de Michel »

2022-07-30 – 2022-07-30

Menez l’enquête parmi les œuvres du musée pour identifier un certain Michel, personnage mystérieux mais important dans l’histoire de la ville. Un indice : son lieu de travail est encore visible et connu de tous ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Sur inscription.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public : familles. Durée : 1h.

+33 3 85 39 90 38

