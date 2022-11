Visite ludique en famille « Le conte animé » Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Visite ludique en famille « Le conte animé » Mâcon, 31 décembre 2022, Mâcon. Visite ludique en famille « Le conte animé »

5 Rue de la préfecture Musée des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture

2022-12-31 10:30:00 – 2022-12-31 11:30:00

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture

Mâcon

Saône-et-Loire 2.5 2.5 EUR Plongez dans l’univers des mythes et légendes venus du fond des âges et découvrez un conte au fil des œuvres sélectionnées.

Pour passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Sur réservation . Public : Famille. Durée : 1h +33 3 85 39 90 38 Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon Saône-et-Loire Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Ville Mâcon lieuville Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Visite ludique en famille « Le conte animé » Mâcon 2022-12-31 was last modified: by Visite ludique en famille « Le conte animé » Mâcon Mâcon 31 décembre 2022 5 Rue de la Préfecture Musée des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire Maçon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire