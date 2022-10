Visite ludique en famille « Label poète »

Visite ludique en famille « Label poète », 29 octobre 2022



2022-10-29 – 2022-10-29 2.5 5.5 EUR Laissez parler votre inspiration autour des silhouettes encensées par Alphonse de Lamartine, avec des mots ou peut-être préférerez-vous utiliser des pinceaux, comme son épouse Mary-Ann !

En partenariat avec l’opération « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté » Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands. Public : familles

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Durée : 1h claire.santoni-magnien@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38 dernière mise à jour : 2022-10-13 par

