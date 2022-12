Visite ludique en famille « C’est carré » Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Visite ludique en famille « C’est carré » Mâcon, 14 janvier 2023, Mâcon . Visite ludique en famille « C’est carré » 5 rue de la Préfecture Musée de Ursulines de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire Musée de Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture

2023-01-14 – 2023-01-14

Musée de Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture

Mâcon

Saône-et-Loire 2.5 7 EUR Petits et grands plongeront dans l’univers des formes géométriques les plus simples et découvriront l’art par le prisme du carré.

En partenariat avec Le Théâtre – Scène nationale de Mâcon, autour du spectacle Tout est chamboulé (11 et 14 janvier).

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public: Familles / Durée : 1h / Sur réservation. musee.ursulines@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Musée de Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon Saône-et-Loire Musée de Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Ville Mâcon lieuville Musée de Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Visite ludique en famille « C’est carré » Mâcon 2023-01-14 was last modified: by Visite ludique en famille « C’est carré » Mâcon Mâcon 14 janvier 2023 5 rue de la Préfecture Musée de Ursulines de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire Maçon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire