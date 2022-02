Visite ludique en famille : A petits pas Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du dimanche 29 novembre 2020 au dimanche 24 avril à Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Inscription obligatoire. La présence d’au moins un adulte accompagnateur est requise

Cette visite de découverte dans tous les étages du musée permet aux tout petits d’aiguiser leur sens de l’observation. Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2020-11-29T11:00:00 2020-11-29T12:00:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T11:30:00

