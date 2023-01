Visite ludique du verger et dégustation à la Ferme Goût Nature Wittisheim Wittisheim Wittisheim Catégories d’Évènement: 67820

Wittisheim

Visite ludique du verger et dégustation à la Ferme Goût Nature Wittisheim, 1 juillet 2023, Wittisheim Wittisheim. Visite ludique du verger et dégustation à la Ferme Goût Nature Wittisheim 67820

2023-07-01 10:00:00 – 2023-08-31 12:00:00 Wittisheim

67820 Wittisheim Visite ludique du verger et des cultures (durée 1h) avec explication de nos méthodes de production en agriculture bio, suivie d’une dégustation de sirops de fruits et plantes et ouverture de la boutique. Inscription obligatoire. Attention : visite pédestre pensez à la poussette pour les enfants visite ludique du verger et des cultures (durée 1h) avec explication de nos méthodes de production en agriculture bio. Retour à la Ferme : visite du laboratoire suivie d’une dégustation de sirops de fruits et plantes et ouverture de la boutique. +33 3 88 92 56 98 Wittisheim

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 67820, Wittisheim Autres Lieu Wittisheim Adresse Wittisheim 67820 Ville Wittisheim Wittisheim lieuville Wittisheim Departement 67820

Wittisheim Wittisheim Wittisheim 67820 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittisheim-wittisheim/

Visite ludique du verger et dégustation à la Ferme Goût Nature Wittisheim 2023-07-01 was last modified: by Visite ludique du verger et dégustation à la Ferme Goût Nature Wittisheim Wittisheim 1 juillet 2023 67820 Wittisheim Wittisheim 67820 Wittisheim kb:France4467

Wittisheim Wittisheim 67820