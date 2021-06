Lyon 9e Arrondissement Lyon 9e Arrondissement LYON 9E ARRONDISSEMENT, Rhône Visite ludique du musée des sapeurs-pompiers Lyon 9e Arrondissement Lyon 9e Arrondissement Catégories d’évènement: LYON 9E ARRONDISSEMENT

Visite ludique du musée des sapeurs-pompiers 2021-06-23 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-23 16:30:00 16:30:00 Musée des Sapeurs Pompiers 358 avenue de Champagne

Lyon 9e Arrondissement Rhône Lyon 9e Arrondissement EUR 1.5

Accompagnés d'un médiateur et au moyen d'une série de jeux, découvrez les collections permanentes du musée (évolution des tenues et du matériel, casque de différents pays…) à la fin de la visite, les enfants peuvent monter dans un véhicule de pompiers. musee.sapeur-pompier@sdmis.fr +33 4 72 17 54 54 https://museepompiers.com/

