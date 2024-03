Visite ludique du jardin vivrier de Ter’lenn Ter’lenn Beyssac, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T10:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La visite commentée sera ponctuée de petits ateliers interactifs visant à faire découvrir le jardin en sollicitant chacun des cinq sens. Mais vous pourrez aussi simplement vous immerger dans l’atmosphère du lien, paisible et ressourçante.

Ter’lenn Porte Lettres, 19230 Beyssac Beyssac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 20 99 22 50 http://terlenn.fr Inspiré des principes de la permaculture, notre jardin vous invite à une déambulation sensitive : senteurs, couleurs et cloisonnements naturels sont au rendez-vous. Limitée à l’aménagement de l’espace et aux zones potagères, l’empreinte humaine reste minime par rapport aux productions de Dame nature. Parking sur place et à proximité

© Ter’lenn