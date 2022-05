Visite ludique du clos des lamas

Visite ludique du clos des lamas, 6 juillet 2022, . Visite ludique du clos des lamas

2022-07-06 – 2022-07-06 EUR Visite ludique à la rencontre des animaux (alpagas et lamas). Découverte de leur environnement, explications de leur mode de vie, aide au nourrissage, parcours d’agility. Démonstration de filage de leur laine suivi d’un moment convivial autour d’une boisson. Visite pouvant être annulée en cas de mauvais temps. Découverte de l’environnement des animaux, explications de leur mode de vie, aide au nourrissage, parcours d’agility. Démonstration de filage et moment convivial autour d’une boisson. Visite annulée en cas de mauvais temps. Sur réservation. Visite ludique à la rencontre des animaux (alpagas et lamas). Découverte de leur environnement, explications de leur mode de vie, aide au nourrissage, parcours d’agility. Démonstration de filage de leur laine suivi d’un moment convivial autour d’une boisson. Visite pouvant être annulée en cas de mauvais temps. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville