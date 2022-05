Visite ludique des jardins du château de Preisch Parc du château de Preisch, 4 juin 2022, Basse-Rentgen.

Le château de Preisch vous accueille avec plaisir pour les Rendez-vous aux jardins 2021 sur le thème « La transmission des savoirs ». L’occasion d’apprendre en s’amusant à travers la nouvelle animation familiale dans le parc : un jeu de piste nature abordant le thème de l’eau, des lapins, du potager, ou encore des insectes. De quoi redécouvrir la biodiversité dans un espace naturel ! De sortie en famille, ou entre amis, venez passer un moment de détente au détour du parc anglais et de son parcours poétique botanique. Vous pourrez découvrir par la même occasion le potager en permaculture du château regorgeant de variétés anciennes de fruits et légumes. Des jeux en bois vous attendent également, ou encore une fabuleuse chasse au trésor, une mystérieuse chasse aux empreintes en forêt, et, bien sûr, nos animaux de la ferme. Une buvette vous permettra aussi de vous désaltérer, que ce soit à l’ombre des arbres bicentenaires du parc, ou à côté des ruines d’un château fort et ses douves. [Vue du ciel du château de Preisch et son parc](https://player.vimeo.com/video/310065506?embedparameter=value&autoplay=1&byline=0&title=0&portrait=0)

Tarif préférentiel, gratuit enfants moins de 5 ans

La transmission des savoirs sous toutes ses formes : jeu de piste nature dans le parc aux arbres bicentenaires, potager en permaculture et allées de buis, parcours botanique et plus encore…

Parc du château de Preisch 2, rue des lilas, Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est Basse-Rentgen Moselle



