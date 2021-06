Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas VISITE LUDIQUE DE PEZENAS Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

VISITE LUDIQUE DE PEZENAS Pézenas, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Pézenas. VISITE LUDIQUE DE PEZENAS 2021-07-12 10:00:00 – 2021-07-12 11:30:00

Pézenas Hérault Pézenas 4.5 EUR Visite ludique de Pézenas (spéciale famille)

Laissez-vous conter la ville en famille et partez à la découverte de Pézenas le nez en l’air afin d’en découvrir les multiples trésors. Les lundis en juillet août à 10H (à partir du 12/07)

RENSEIGNEMENTS : 04 67 98 36 40

RESERVATION : 06 72 95 93 68

Respect des mesures sanitaires en rigueur

Rendez-vous : Office de Tourisme

Tarif : 8€ Tarif réduit : 6€ Tarif Enfant : 4,5€

Départ minimum 2 familles

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE dernière mise à jour : 2021-06-16 par

