Visite ludique de la ferme 2021-10-25 16:00:00 – 2021-01-02 18:00:00 Ferme aux trois granges Chemin des étangs

Boisset-lès-Montrond Loire Boisset-lès-Montrond EUR Laure-Lyne vous propose des visites actives auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux pour les enfants. laure-lyne@lafermeauxtroisgranges.com +33 6 77 22 51 22 https://www.lafermeauxtroisgranges.com/ dernière mise à jour : 2021-10-04 par

Ferme aux trois granges Chemin des étangs
Boisset-lès-Montrond