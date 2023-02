Visite ludique “Dansez maintenant !” Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Visite ludique “Dansez maintenant !” Musée des Ursulines de Mâcon, 13 avril 2023, Mâcon . Visite ludique “Dansez maintenant !” 5 Rue de la Préfecture Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Saone-et-Loire Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

2023-04-13 10:30:00 – 2023-04-13 11:30:00

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon

Saone-et-Loire 7.5 7.5 EUR Festive, symbolique, populaire ou bachique, la danse inspire les artistes et vous invite à la fête ! Pou r profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Public : famille. Durée 1h. Sur réservation. Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon Saone-et-Loire Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Ville Mâcon lieuville Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Departement Saone-et-Loire

Mâcon Mâcon Saone-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon /

Visite ludique “Dansez maintenant !” Musée des Ursulines de Mâcon 2023-04-13 was last modified: by Visite ludique “Dansez maintenant !” Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon 13 avril 2023 5 Rue de la Préfecture Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Mâcon Saone-et-Loire