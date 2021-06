Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Visite ludique: Cyrano a besoin d’aide ! (enfants 6-10 ans) Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Visite ludique: Cyrano a besoin d’aide ! (enfants 6-10 ans) Bergerac, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Bergerac. Visite ludique: Cyrano a besoin d’aide ! (enfants 6-10 ans) 2021-07-05 – 2021-07-05 Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac Dordogne 2 2 EUR Cyrano a besoin d’aide ! Il a perdu le code du coffre où se trouvent les lettres d’amour pour Roxane !

Ta mission ? Résoudre les énigmes et relever les défis afin de retrouver le code du coffre.

Cet visite est adaptée pour les enfants de 6 à 10 ans. L’accompagnement par un adulte est obligatoire.

Cette visite se fait en compagnie d’une guide de l’Office de Tourisme – Quai Cyrano. Le livret-jeu pour la visite sera distribué uniquement aux enfants de 6 à 10 ans. OUVERTURE DE LA BILLETTERIE PROCHAINEMENT … Ta mission ? Résoudre les énigmes et relever les défis afin de retrouver le code du coffre.

Lieu Bergerac Adresse Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Ville Bergerac