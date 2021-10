Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura, Moirans-en-Montagne Visite ludique “au pas de course” Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne Jura Moirans-en-Montagne Jura D’où vient le mot “sport” ? Pourquoi dit on “jouer” au foot ? Quels sont les liens entre une tarte et un frisbee ? Pour le découvrir, venez visiter le musée autrement avec cette visite décalée, plein d’anecdotes et de défis. A 11h00. Durée 30mn – Inclus dans le billet d’entrée. +33 3 84 42 38 64 https://www.musee-du-jouet.com/index.htm D’où vient le mot “sport” ? Pourquoi dit on “jouer” au foot ? Quels sont les liens entre une tarte et un frisbee ? Pour le découvrir, venez visiter le musée autrement avec cette visite décalée, plein d’anecdotes et de défis. A 11h00. Durée 30mn – Inclus dans le billet d’entrée. dernière mise à jour : 2021-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Autres Lieu Moirans-en-Montagne Adresse Musée du jouet 5 rue du Murgin Ville Moirans-en-Montagne lieuville 46.43089#5.72385